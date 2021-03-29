Evine kurduğu özel düzenek ile Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu M.B., H.A. ve H.N.'nin yeşil reçeteye tabi hapları sattığını tespit etti. Şahısları takip ederek yakalayan ekipler, üst ev ve araç aramasında 952 adet sentetik ecza, 55 adet methadone (Sentetik Opioid Haşhaştan elde edilen ilâç grubu), bir adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirdi.

Evinin odasına özel düzenek kurup Hint keneviri yetiştiriyormuş

Öte yandan, olayın devamında yapılan çalışmada M.B.'nin vermiş olduğu ifadeye istinaden M.Ş.'nin evinde de arama yapıldı. Yapılan aramada, M.Ş.'nin aramada odanın bir köşesinde Hint keneviri yetiştirdiği, ayrıca bunun için özel düzenek hazırladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor