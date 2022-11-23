Evini silah imalathanesine çevirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, müstakil evinde silah imal ederek ticaretini yapan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Z.T.'nin, Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki müstakil evinde silah imal ederek ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Evi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramalarda 11 adet çeşitli çaplarda kullanıma hazır, 7 adet ise parçalara ayrılmış olmak üzere toplam 18 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet namlusu kısaltılmış av tüfeği, 28 adet 9 mm tabanca fişeği, 53 adet 6.35 mm tabanca fişeği, 1 adet mengene, 1 adet taşlama makinası, 1 adet ölçü kumpası, çok sayıda şarjör, tabanca üst kapağı ve çeşitli çaplarda namlu, imal amacı ile kullanılan el aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın karakoldaki işlemleri sürüyor.