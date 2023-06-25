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Evinin bahçesinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evinin bahçesinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinin bahçesinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.



Olay, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 430. Sokak'ta meydana geldi. İkametinin bahçesinde M.M.'nin (60) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tabip tarafından yapılan incelemede M.M.'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. M.M.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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