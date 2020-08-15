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Evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen şahıs ağır yaralandı

Kayseri’de evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen adam ağır yaralandı.

Kayseri'de evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen adam ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi Saygı Sokak üzerindeki ikametinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düşen A.Y.(37) isimli şahıs ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan ağır yaralı adam, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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