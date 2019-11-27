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Evinin Sultanları filede karşı karşıya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ’Evinin Sultanları’ projesi devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evinin Sultanları' projesi devam ediyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evinin Sultanları' projesi Kayseri'de tüm hızıyla sürüyor. 'Evinin Sultanları' projesi kapsamında, Develi Kız Yurdu'ndaki kadın personeller arasında Voleybol Turnuvası yapıldı.


Develi Kız Yurdu'daki 10 kadın, 'Evinin Sultanları' projesi çerçevesinde filede hünerlerini sergiledi.

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