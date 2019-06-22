Evlerde ve sokaklarda görülen yılanlar günlerdir vatandaşları huzursuz ediyor

Kayseri'de son günlerde evlerde ve sokaklarda görülmeye başlanan yılanlar hakkında bilgiler aktaran Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Kış uykusundan uyanan yılanlar beslenme ve üreme için dışarıda sık sık görülebilir” dedi.

Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte, özelikle köylerde sık sık görülmeye başlanan yılanlar vatandaşları huzursuz ediyor. Araç içlerine kadar giren yılanlar itfaiye ekipleri tarafından şimdiye kadar herhangi bir yaralanma olmadan yakalanarak, doğaya salındı. Yılanların ortaya çıkması ve alınacak önlemler konusunda bilgiler aktaran Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül, yılanların sadece tehlike hissettiklerinde savunma olarak saldırıya geçtiklerini ama yine de, kırsal kesimlerdeki vatandaşların gezdikleri yerlerde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ülkemizde 50'ye yakın yılan türünün tamamının değil, belli bir kısmının zehirli olduğunu ve bunların da geceleri avlanmak amaçlı aktif görüldüğünü söyleyen Ergül, “Özelikle son günlerde vatandaşlarımızın da endişelendiği, sokaklara ve evlere kadar girdiği için. Yılanlar soğukkanlı hayvanlar olup, son zamanlarda havaların ısınması ile kış uykularından uyanarak beslenmek ve üreme faaliyetleri için doğal ortama ve ekosisteme tekrardan karışmaktadır.Ülkemizde 50'ye yakın yılan türünden 10-11 adeti zehirlidir. Bu yılanlarda sadece geceleri aktif olarak dışarıda görünür ve avlanırlar. Aslında yılanlar kolay kolay insanlara saldırmazlar, tehlike hissettiklerinde savunma refleksine girerek saldırıya geçebilirler. Bu yüzden vatandaşlarımız özellikle bu aylarda çıplak ayakla yere basmamalıdır. Kırsal kesimlerdeki evlerinin pencerelerine sineklik gibi teller çekip kapılarını kapalı tutmalıdırlar. Otluk ve arazi gibi yerlerde dikkatli olmalı, bastıkları yerleri iyi gözlemlemelidirler. Serin ve kuytu yerlerde daha çok olacağı için böylesi yerlerde daha dikkatli olmalıdırlar” dedi. Yılan ısırmalarında mağdurun, daha hızlı zehirlenmemesi için sakin kalmasının çok önemli olduğunu belirten Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yılan ısırığında ısıran yılanı tanımak gerekir. Mağduru ambulans gelene kadar serin ve gölgede tutmak faydalı olacaktır. Aynı zamanda sakin ve sabit tutmak ve çok fazla hareket ettirmemek gerekir. Fazla hareket kan akışını hızlandıracağından, zehrin kalbe ve tün vücuda yayılmasını hızlandırır. Isırık bölgesi temizlenmeli ve yara yeri sarılmalıdır. Yara bölgesine fazla baskı uygulanmamalıdır. Hasta hızlı bir şekilde hastaneye götürülmelidir”

Yılanların ekosistemdeki dengeyi sağlayan canlılar olduğunu, bu yüzden de öldürmek yerine ilgili birimlere haber verilerek uzaklaştırılmasının daha sağlıklı olduğunu söyleyen Akgün Ergül, “Şunu da hiçbir zaman unutmamalıyız ki yılanlar aslında sanıldığının aksine ekosistemi koruyan ve doğal dengeyi sağlayan bir canlı türüdür. Yılanlar, böcekler, fareler ve köstebekler gibi canlılarda beslendikleri için tarım alanlarındaki oluşacak zararları da önlemiş olurlar. Bu yüzden evimizde, bahçemizde yılan görüldüğünde öldürmek yerine, ortamdan uzaklaştırmak veya itfaiyeye haber vermek daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.