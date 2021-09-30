İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

Kayseri’de ikametlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı.

Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir ikametin kapısını zorla açmaya çalışan S.Ç., Z.E., Y.K. ve C.B. isimli 4 kadın şahıs, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.


Haklarında ikametten hırsızlığa teşebbüs ve konut dokunulmazlığını ihlal ile suçüstü yakalanmaktan işlem yapılan 4 kadın, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.