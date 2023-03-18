Evlerden Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Develi ilçesi Bakırdağ Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Yenice mahallesinden A.M.'nin ikametinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alındı. İhbarın ardından şüpheli H.H.'nin bulunduğu 38 plakalı araç, Şahmelik Mahallesi girişinde yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçiridi.

Gözaltına alınan H.H. ile birlikte A.D, Ş.K. ve U.G. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.