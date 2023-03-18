İhlas Haber Ajansı

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Evlerden Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda ikametlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklanırken, çalıntı birçok malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Develi ilçesi Bakırdağ Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Yenice mahallesinden A.M.'nin ikametinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alındı. İhbarın ardından şüpheli H.H.'nin bulunduğu 38 plakalı araç, Şahmelik Mahallesi girişinde yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçiridi.


Gözaltına alınan H.H. ile birlikte A.D, Ş.K. ve U.G. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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