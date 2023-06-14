Evlilik hazırlığı yapanlar KUMSMALL AVM'deki bu festivali kaçırmasın

Yılın en büyük Evlilik Festivali, Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMAL Alışveriş Merkezi'nde yapılacak. Festival, 15 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 4 gün sürecek.

Mobilya ve modanın merkezi olan KUMSMALL AVM, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Düğün sezonunun başladığı şu günlerde evlenmeyi düşünenlerin uğrak yeri olacak festival KUMSMALL AVM'de yarın başlayacak. Yılın en büyük Evlilik Festivali 15 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 18 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Gelinlikten damatlığa, mobilyadan ev dekorasyonuna, davetiyeden nikah şekerine, kuyumcudan ev tekstiline kadar bir düğün için gerekli olan her şey evlilik festivalinde yer alacak.