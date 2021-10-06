Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı

Memduh Büyükkılıç, Gaziantep'te düzenlenen Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı fuarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi standı büyük ilgi görürken, davetlilere pastırma ikram edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile farklı illerden gelen büyükşehir ve ilçe belediye başkanları yer aldı. Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte fuar öncesi Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ziyaret ederek, İstiklal Savaşı'nda kahramanca verilen mücadelenin anlatıldığı Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ilgiyle gezdi. Büyükkılıç, günün anısına duygu ve düşüncelerini belirttiği ziyaretçi defterini de imzaladı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı düzenlendi. Başkan Büyükkılıç, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı 2021 ile Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı'na Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte katıldı. Fuarda Kayseri de yerini alırken, kadim kent Kayseri'nin akıllı şehircilik ve bilişim alanında yapılan projeler ve hizmetler katılımcılara tanıtıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret ederek, burada kendilerine gastronomi kenti Kayseri'nin meşhur pastırmasından ikram edildi.

Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldığı fuarda Kayseri standını gezerek, davetlilere pastırma ikram etmeyi ihmal etmedi. EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, 6-9 Ekim tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenleniyor. İlk olarak Gaziantep'te sonrasında Anadolu'nun farklı coğrafyalarına yayılacak fuarda şehircilik ve belediyecilik anlayışı için ortaya konulmuş yenilikler ve gelişmeler sergilenecek.