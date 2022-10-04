Eylül'de yine dolu dolu Melikgazi

İlçede gayretle çalışmaya vatandaşların ihtiyaçlarını bir bir gidermeye devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bir yandan teknik projelerimizi ve yatırımlarımızı hayata geçirirken bir yandan da vatandaşlarımızı mutlu edecek kültürel etkinliklere imza atıyoruz. Bu çerçevede dolu dolu bir Eylül ayını daha geride bıraktık. Melikgazi Belediyemiz ile hayırsever işbirliği olarak Esentepe Mahallesi'nde yapımına başladığımız Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma törenini gerçekleştirdik. Son üç yılda 8 aile sağlık merkezi ile semtlerde yerinde sağlık hizmeti verilmesine vesile oluyoruz. Böylece 9'uncu sağlık merkezimizin de temelini atmış olduk. Melikgazi'nin hem bugünü hem de yarını için büyük bir projeyi hayata geçiren tarihi bir gün yaşadık. 6 Eylül'de 50. Yıl Dedeman Ortaokulu'nun eski binasının yıkımını gerçekleştirdik. Şehir merkezini rahatlatacak yeşil alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak büyük bir projenin de başlangıcını yapmış olduk. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. 23 bloktan oluşan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin 2. etabında çalışmalara başlayarak, yapılacak 2. blok 36 daire 2 dükkan için ihale gerçekleştirdik. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 4 adet eczane yerini açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verdik. 4 eczaneden toplamda 8 milyon 200 bin TL gelir elde ettik. Hizmet kalitemizi ve hızımızı artırmak için araç filomuzu genişletiyoruz. Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 ayrı araç satın aldık. Belsin Bölgesinde 20 farklı noktada içerisinde yeşil alanları, egzersiz-oturma alanları, yürüyüş parkuru ile spor sahalarının yer alacağı yeni park çalışmaları ile ilçeye yaklaşık 20 bin metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. Yeni yaptığımız parklar ve yeşil alanlar ile yeşil alan artıyor. Kültürel mirasımıza da sahip çıkıyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte MELMEK kurslarımızda 250 derslikte ve 120 öğretmenle 12 bin kişiye verdiğimiz eğitimle yaz kursları sona erdi. Geleneklerimize ve yöresel yemek kültürüne sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığımız Salça Günleri Etkinliğimizden 2 bin 463 aile yararlandı. Mahallelerimizde toplu temizlik çalışmalarımıza devam ettik. Asfalt ve yaya yolu çalışmalarımızda devam ediyor” dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak bölge tarımına da destek olduklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bu çerçevede Ekim döneminde Tarım Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde nohut ve aspir tohumu dağıtmıştık. Eylül ayında ürünler hasat edilerek çiftçilerimiz bereketli bir kazanç elde ettiler. Muhtarlarımıza, tarım Müdürlüğümüze, Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüze ve çiftçilerimize emekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye'nin en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Kayseri Melikgazi Belediyesi olarak bizde vardık. Bize başvuru yapan 99 takımdan 30 proje takıma 1 milyon lira destek olmuştuk. 39 farklı kategorinin yer aldığı teknoloji yarışmalarında 800 bine yakın yarışmacının arasından finalist olan öğrencilerimiz bütün Kayseri'yi gururlandırdı. Melikgazi Belediyesi olarak toplamda 1 milyon TL destek verdiğimiz 30 takımdan 19'u kritik tasarım raporunda başarılı oldu. Mahalle etkinlikleri çerçevesinde Mimarsinan, Ağırnas, Bağpınar, Gürpınar, Hisarcık, Kıranardı, Küçükbürüngüz, Subaşı, Danışment Gazi, Engelliler Sitesinde gündüzler teknik birimler mahallenin ihtiyaçlarını giderecek bakım onarım çalışması yaparken akşamında ise şenlik havasında 7'den 70'e herkesin katıldığı bir program düzenledik. Sanat dalında bir ilke imza atarak farklı bir sergiyi Kayserililer ile buluşturduk. Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu tarafından hazırlanan Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve korunmak için giydiği ‘Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler Sergisi büyük bir ilgi gördü. Ayrıca yine bu ay Melikgazi Kayseri Basketbol takımı tarafından her yıl düzenlenen 16. Erciyes Cup Kadınlar Basketbol turnuvasında 3 basketbol takımının katılımı ile kıyasıya bir basket mücadelesi gerçekleşti. Çalışmalarda emeği geçen herkese ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diye belirtti.