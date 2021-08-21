Ezgi Sultan Sert, OSB Teknik Koleji'nde

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Ezgi Sultan Sert'i kadrosuna kattı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji transferlere devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Turuncu siyahlılar son olarak Yeşilyurtspor takımında forma giyen 2001 doğumlu 1,90 metre boyundaki Ezgi Sultan Sert'i transfer etti. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol Kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni ailene hoş geldin Ezgi Sultan Sert. Ülkemizde profesyonel liglerde parkeye çıkan tecrübeli orta oyuncu Ezgi Sultan Sert artık Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji formasını terletecek. Transfer her iki tarafa da hayırlı olsun Transferde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” denildi.