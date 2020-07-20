Fabrika atıkları yandı, gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş bir araziye atılan fabrika atıklarının yanması sonucu çıkan yoğun duman, gökyüzünü siyaha kapladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Dere Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana gelen olayda, araziye atılan fabrika atıkları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yanan plastik maddelerden dolayı çıkan iste, gökyüzünü siyaha boyadı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.