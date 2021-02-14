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Fabrika çöplüğünde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Kayseri’de bir fabrikanın çöplüğünde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Kayseri'de bir fabrikanın çöplüğünde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesinde bulunan Mobilyacılar Sitesinde bir fabrikanın arkasındaki boş arsada bulunan çöpler bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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