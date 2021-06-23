İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada, kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada, kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 20. Cadde üzerinde bulunan Ravaber isimli taş yünü fabrikasında; kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikada önlem alırken sağlık ekipleri ise zehirlenen işçilere ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.


Zehirlenen işçilerin, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk işlemleri devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.