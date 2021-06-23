Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada, kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 20. Cadde üzerinde bulunan Ravaber isimli taş yünü fabrikasında; kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikada önlem alırken sağlık ekipleri ise zehirlenen işçilere ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Zehirlenen işçilerin, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk işlemleri devam ediyor.