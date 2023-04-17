Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sunucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 6. Cadde üzerinde bulunan bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekibi sevk edildi. Polis fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.