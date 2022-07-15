Faciaya ramak kala

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kargo aracı ile işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansırken, yol kenarında oyun oynayan çocuklar da saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükali Mahallesi Kale Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 38 AAP 410 plakalı kargo aracı ile 38 R 1083 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kargo aracı çarpışmanın şiddetiyle savrularak yol kenarında park halinde olan 38 KM 508 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada araç şoförleri yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Araçlar çekici ile kaldırılırken, mahalle sakinleri de aynı yerde farklı tarihlerde sürekli kazaların meydana geldiğini söyleyerek, yetkililerden önlem almasını talep etti.

Çocuklar gitti, kaza meydana geldi

Öte yandan, kazadan kısa bir süre önce kargo aracının savrulduğu yerde oyun oynayan çocukların gitmesi faciayı önledi. Meydana gelen kaza ve çocukların oyun oynadıkları yerden gitmesinin ardından aracın savrulması da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.