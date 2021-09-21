Fatih İmam Hatip Ortaokulu'na sponsor oldular

Binlerce proje arasından Teknofest Fuarı'nda finale kalma başarı gösteren Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu'na Yahyalı Ticaret Odası sponsor oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, eğitime bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Koyuncu, “Biz oda olarak eğitim camiasına bugüne kadar elimizden geldiğince katkı sağladık. Üst üste ikinci kez Teknofest fuarında finale kalma başarısı gösteren ilçemizin güzide eğitim kurumlarından Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nun bu seneki projesine maddi destek verme kararı aldık. Biz sanayici ve iş adamları olarak ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü girişime destek veriyoruz. Katma değer oluşturacak bu tarz projeler için herkes elini taşın altına sokarsa ülkemiz için çok güzel gelişimler elde edeceğimize inanıyorum. İnşallah seneye bilimin yolunda mottosuyla çıktığımız bu yolda maddi kaygılardan uzak şekilde büyük proje için işbirliği yapacağız. Okulumuzun bu alanda yalnız olmadığını belirtmek istiyorum” dedi.