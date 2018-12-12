Fatih Mehmet Oruç: “Mazlumun ve zulme uğrayanların yanında olduk”

Avrupa Birliği mali desteği Alman Kalkınma Bankası (KFW) aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Kriz Zamanlarında Herkes için Egitim 1-2 Projeleri Kayseri'de tanıtıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ünal Çolak, Kriz Zamanlarında Herkes için Egitim 1-2 Projeleri Koordinatörü Fatih Mehmet Oruç, Alman Kalkınma Bankası Proje Yöneticisi Jülide Oğuz, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ünal Çolak, “Suriye'de istemediğimiz olayların başladığı günden itibaren veya ülkemize doğrudan misafir olarak gelen öğrencilerimizin ilimize ulaştığı günden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üzerimize düşenin fazlasını yapma gayreti içerisinde olduk ve yaptık. Bunu bir iş olarak değil, komşumuzun başına gelen sıkıntıya destek olarak gördük ve yerine getirdik. Yaptığımız iş bir proje işi olmasının yanında aynı zamanda bir gönül işi olarak gördük ve bu şekilde devam ediyoruz. Bizim bu gönül yolculuğumuzda Avrupa Birliği'nin, Alman Kalkınma Bakanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle devam etmenin de ayrı bir gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Alman Kalkınma Bankası Proje Yöneticisi Jülide Oğuz da, “Bildiğiniz üzere Türkiye bugün Suriye ve diğer ülkelerden gelen 3.6 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Dünyada en yüksek mülteci nüfusuna sahip bir ülkedir. Kayseri'de geniş imkanlar sunulması dolayısıyla mültecilerin yoğun olduğu iller arasında yer almaktadır. Türkiye, mültecilerin eğitimden sağlığa temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve sürekli entegrasyonunu sağlamakta, büyük çaba göstermekte ve özveride bulunmaktadır. Eğitim ise Türkiye'nin Suriyeli ve diğer mülteci çocuklara sunduğu en kıymetli imkanlardan birisidir” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin her zaman mazlumun ve zulme uğrayanların yanında olduğunu kaydeden Kriz Zamanlarında Herkes için Egitim 1-2 Projeleri Koordinatörü Fatih Mehmet Oruç, “2011 yılında ortaya çıkan Suriye'deki iç savaş sonucu ülkemiz yoğun bir mülteci akınıyla karşılaştı. Bu anlamda 2018 verilerini konuştuğumuzda 3.5 milyon üzerinde bir mülteciyi ülkemizde misafir ediyoruz. Geçmişten gelen medeniyet değerlerimiz ve insani losyonlarımız gereği mazlumun ve zulme uğrayanların yanında olduk. Mazlumu kucaklamak ve ona ev sahipliği yapmada geçmişten alışık olan bir milletiz. Bu anlamda misafir ettiğimiz Suriyelilerle hem mahallemizi, hem şehrimizi hem de okulumuzu bölüştük. Bu anlamda Kayseri hem İç Anadolu'nun dinamiklerinden hem de kültürel alt yapı ve zenginlik açısından da milli manevi değerlerimizin en yoğun şekilde yaşandığı illerden biridir. Kayseri'de diğer illerimizde olduğu gibi ev sahipliğini ve misafirperverliğini gösterdi” diye konuştu.