Fatih Üzüm: "AK Parti'miz ve millete sevdalı Cumhurbaşkanımız her daim sandıktan çıkan sonuca, demokrasinin işleyişine ve milletin kararına saygı duymuştur"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, "AK Partimiz ve millete sevdalı Cumhurbaşkanımız her daim sandıktan çıkan sonuca, demokrasinin işleyişine ve milletin kararına saygı duymuştur" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti İl Binasında düzenlenen basın toplantısında seçimi değerlendirdi. Başkan Üzüm, "2001 yılından beri “Önce Millet” diyerek halkın partisi olmuş AK Partimiz ve millete sevdalı Cumhurbaşkanımız her daim sandıktan çıkan sonuca, demokrasinin işleyişine ve milletin kararına saygı duymuştur. Bu duruş hiçbir zaman değişmeyecektir. Hamdolsun ki 22 yıldır defalarca seçim süreci yaşamış ve her zaman halkımızın gönlünde 1. olmuş bir liderimiz var. Şunu unutmayalım ki; Cumhurbaşkanımız, partimiz ve Cumhur ittifakımız hala milletin gönlünde yerini korumaktadır. Milletimiz mecliste Cumhur ittifakına yine çoğunluk vererek güvenini bir daha tazelemiş, karşı tarafta dış güçler, terör örgütleri ile iltisaklı partiler, makam için bu davanın değerini kaybeden kesimler, yani 7 düvel bir araya gelmiş, 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarımızın ve liderimizin karşısında bir girişimde bulunmuştur. Son 5 yılda, bir tanesi kısa bir süre önce asrın depremi olmak üzere, 3 deprem, sel felaketi, yangın, pandemi, Ukrayna Rusya savaşı gibi birçok badire atlatan ülkemiz ve halkımız, her koşulda cumhurbaşkanımıza ve cumhur ittifakına olan güven duygusuna sahip çıkmış, Türkiye yüzyılı söylemi ile yanımızda olduğunu ispatlamıştır. Bizi hiçbir sonuç bağlı bulunduğumuz davanın zaferi ve Türkiye Yüzyılı söyleminden geri döndüremez. Ak parti teşkilatları, milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımız, belediye başkanlarımız her zaman olduğu gibi yine sahada, milletinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

"Kayseri Cumhur ittifakının 7 Milletvekili ile yine en güzel şekilde temsil edilecektir, buna kimsenin şüphesi olmasın" diyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, "Cumhurbaşkanımızın Kayseri'deki icraatlarını anlatmaya, onun davasını savunmaya, yolundan gitmeye devam edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulunun yurtdışı oylarının dağılımı bitip kesin durumu açıklamasını bekliyoruz. Bize düşen ya “çay koy keçeli yeniden başlıyoruz” söylemiyle ve Allah'ın izniyle daha çok çalışıp zaferimizi 2 hafta sonra yine bize yakışan sakinlik ve tevazu ile ama büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlamaktır. ya da ilk turda neticelenirse cumhurbaşkanımızın yolunda Türkiye yüzyılı için çalışmalarımıza bugünden itibaren devam etmektir. Şunu unutmayalım ki biz büyük bir aileyiz ve bu ülkenin, gençlerimizin ve aziz milletimizin güvencesi ve umudu olmaya devam edeceğiz. Bir dostumun tabiriyle

"Kış da bizim, yaz da bizim, bahar da bizim ve reisimizin." Seçimlerin memleketimiz için ülkemiz için hayırlı olmasını yeniden temenni ediyoruz. Bize destek veren tüm Kayserili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, ayrıca kalan tüm seçmenlerimizin gönlüne, oyuna ve desteğine talip olduğumuzu yineliyoruz" şeklinde konuştu.