İhlas Haber Ajansı

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Fatma Maraşlı Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek

15 ülkeden 243 sporcunun katıldığı 11.

Fetih Kupası'nda altın madalya kazanan Kayserili Milli Okçu Fatma Maraşlı, 2023 Avrupa Grand Prix Yarışmaları'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından olan Fatma Maraşlı, 2023 Avrupa Grand Prix 2. Ayak Yarışmaları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Hırvatistan'ın Umag kentinde düzenlenecek olan yarışmalar 4 Haziran tarihine kadar devam edecek.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Okçu Fatma Maraşlı'ya başarılar diledi.

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