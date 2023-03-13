Fatma Maraşlı, milli takıma çağrıldı

Antalya'da düzenlenen Okçuluk 2023 Milli Takım Seçme Yarışması'nda başarı gösteren Kayserili sporcu Fatma Maraşlı, Milli Takıma seçildi.

Okçuluk 2023 Milli Takım Seçmeleri 27 Şubat 12 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmalara Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Fatma Maraşlı da katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakalar sonunda Fatma Maraşlı, milli takıma seçildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Fatma Maraşlı ve antrenör Emre Çömez'i başarılarından dolayı tebrik etti.