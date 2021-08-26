Fatmanur Demirel'den Kabakcı'ya ziyaret

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye 3.'sü olan Kayserili sporcu Fatmanur Demirel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakaları 11 - 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında Tokat'ta yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporculardan Fatmanur Demirel +70 kilogram Sol Kol Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye üçüncüsü sporcu antrenörü Abdurrahman Gürpınar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek şampiyona hakkında Kabakcı'ya bilgi verdi.

Türkiye üçüncüsü olarak başarı elde eden sporcuyu makamında ağırlayan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.