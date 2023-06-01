'Faul' cinayetinin sanığı hakim karşısına çıktı

Kayseri'de halı saha maçında kardeşinin faul nedeniyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu yargılanan Osman Ç. SEGBİS ile katılırken, tutuksuz yargılanan Fahri Ç., taraf avukatları ve taraflar duruşma salonunda hazır bulundu. Davada tutuksuz yargılanan Fahri Ç. savunmasında, "Olay günü içlerinde Eren K.'nin olduğu arkadaşlarımızla mahallede bulunan sahada top oynamaya başladık. Oyun sırasında Eren tarafından yere düşürüldüm, ne olduğunu anlamadım. Birden Eren ve A.Ö. beni dövmeye başladı. Daha sonrasında ben o sinirle kayınvalidemin evine gittim. O sinirle ağabeyim Osman Ç.'yi aradım, beni dövdüklerini söyledim. Ağabeyim de hemen Erenlerin evinin önüne gitmiş. Orada Eren ve ailesi taş, sopa ve bıçakla ağabeyime saldırmışlar. Ağabeyimin kafasına taş değmiş, yere düşmüş. O sırada elindeki pompalı tüfek patlamış. Ağabeyim oradan kendisine tekrar saldırırlar korkusuyla arabayla kaçmış. Sonra 'Eren vuruldu' diye ailesi bağırmış. Sonrasında biz Eren'in öldüğünü duyduk. Olay anında ben yanlarında değildim. Bu olaydan beraatimi istiyorum” dedi.

Tutuklu yargılanan Osman Ç. ise SEGBİS ile bağlandığı duruşmadaki ifadesinde, "Ben o gün Beştepeler'de arkadaşlarımla beraberdim. Telefonla Fahri Ç.'nin eşinin aradığını Erenlerin kavga ettiğini söyleyince o sinirle hemen arabaya atlayıp mahalleye Erenlerin evinin sokağına girdim. Kalabalığı görünce dağıtmak adına bir el havaya ateş ettim. O sırada evin içinden kalabalık bir şekilde taş, sopa ellerinde üstüme saldırdılar. O arada arabadan tüfeği aldım, bir el daha sıktım. O sırada kalabalık üstüme gelince ben oradan uzaklaştım. Sonrasında Eren'in öldüğünü öğrendim. Amacım bilerek kimseyi öldürmek değildi. 13 aydır cezaevindeyim, bilerek isteyerek yapmadım. Sadece havaya ateş ettim, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Pompalı tüfekle öldürülen Eren K.'nin ailesi; suçluların en ağır şekilde ceza almalarını istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

22 Mayıs 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Fahri Ç. ile Eren K. halı saha maçı oynadıkları sırada tartışmış, Osman Ç. av tüfeğiyle Eren K.'ye ateş ederek öldürmüştü.