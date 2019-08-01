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Feci kazada genç kız metrelerce sürüklendi

Kayseri’de meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki genç kıza bir araç çarptı.

Kayseri'de meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki genç kıza bir araç çarptı. Metrelerce sürüklenen genç kız ağır yaralanırken, o anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.


Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi, Tunca Sokak'ta meydana gelen olayda karşıdan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi N.E.K. isimli genç kıza, Fransa'da ikamet eden, Kayseri'ye izne gelen 21 yaşındaki Caner Y.'nin kullandığı CF 597 ZV plakalı araç çarptı.


Olay sonrası genç kız metrelerce sürüklenirken, o anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan N.E.K. isimli genç kızın, kaldırıldığı Fakülte anestezi yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.


Şüpheli Caner Y.'yi gözaltına alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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