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Fehmi Kuş'un acı günü

Kayseri spor eski teknik direktörlerinden Fehmi Kuş’un ağabeyi İsmet Kuş (85) yaşında hayatını kaybetti.

Kayseri spor eski teknik direktörlerinden Fehmi Kuş'un ağabeyi İsmet Kuş (85) yaşında hayatını kaybetti.


Kayseri spor camiasının duayen isimlerinden Kayserispor eski teknik direktörü, Kocasinan Şimşekspor Genel Koordinatörü ve Kayseri Spor Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Fehmi Kuş'un ağabeyi İsmet Kuş (85) rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı şehir hastahanesinde hayatını kaybetti.


İsmet Kuş için Hunat Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, futbol antrenörleri, Kayseri Bölgesi Futbol hakemleri ve spor camiasından çok sayıda isim ile Kuş ailesi ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından İsmet Kuş, İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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