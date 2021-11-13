Felahiye'de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' etkinliği

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kaymakamlık tarafından 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile yapılan denetimlerde, ilçe Kaymakamı Mesut Bolat sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' temalı kampanya kapsamında Felahiye ilçesinde trafik denetimi yapıldı. Denetime katılan İlçe Kaymakamı Mesut Bolat, polis ve jandarma ekipleri ile beraber sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı ve bilgilendirici broşür verdi.

İlçede hafta boyunca, emniyet kemeri takmanın önemini artırmak ve farkındalık oluşturmak adına, okullarda bilgilendirme seminerleri, güvenlik güçlerince uygulama esnasında bilinçlendirme faaliyetleri, sosyal medya ve kurumların web sitelerinde farkındalık adına düzenlenen afişlerin tanıtımı, ilçede bulunan bilboardlarda pankartlar, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde afişler el broşürleri asıldı.