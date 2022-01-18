Felahiyeli muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

Memduh Büyükkılıç'a yaptığı hizmetler ve düzenlediği ziyaretler dolayısıyla Felahiyeli muhtarlar tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Felahiyeli muhtarlar, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti. Muhtarlar yaptığı hizmetlerden ve ilçelerine ziyaretlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti, çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, muhtarlara tek tek teşekkür etti.

16 ilçeyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ziyaret etmeye, hem belediye başkanlarının, hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve önerilerini yüz yüze dinleyerek, istişare etmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Kayseri'deki tüm ilçe mahalle muhtarlarını tek tek dinlemeye gayret etti.

2021 yılında 16 ilçeyi 80 kez ziyaret eden Büyükkılıç, 16 ilçede 714 muhtar ile tek tek görüşerek, taleplerini ve önerilerini dinledi. Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirdiği ilçe ve muhtar ziyaretlerinde, 2022 yılında yapılacak yatırımları da değerlendirdi.