Felsefe Bölüm Başkanları ERÜ'de Düzenlenen Çalıştayda Buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından 'Türkiye Felsefe Bölüm Başkanları Çalıştayı' düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıdkı İlkay, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya ve çok sayıda felsefe bölüm başkanı akademisyen katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, etkinlik hakkında bilgiler verdi. Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aktan da konuşmasında, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıdkı İlkay ise konuşmasında, çalıştaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkay, “Günümüzde hem toplumsal açıdan, hem de eğitimde özgür, farklı ve yenilikçi düşünme çok önemli olmasına rağmen, maalesef henüz istenen düzeyde değildir. Yenilikçi düşünmenin, yaşam biliminin, fen ve mühendislik ile sosyal bilimlerde ülkemizin 2023, 2050 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında çok önemli olduğunun farkındayız. Bu bakımdan üniversitemiz, eğitim ve öğretim, kalite, iyileştirme çabalarında bütün öğrencilerimizin mesleki bilgilerinin yanı sıra, temel değerlerine bağlı, farklı, özgün, yenilikçi ve nitelikçe düşünebilen girişimci bireyler olarak topluma kazandırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.

Felsefe bölümünden birçok konunun ele alınacağı çalıştay, 23 Kasım Cuma günü sona erecek.