Fenerbahçe- Kayserispor maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi Hüseyin Göçek olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak.

Kalkavan'a, AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.