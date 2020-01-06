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Fenerbahçeliler 'Kekeçoğlan' Stand Up Komedi Gösterisinde Buluştu

Kayseri Fenerbahçeliler Derneği ’Kekeçoğlan’ Stand Up Komedi gösterisinde buluştu.

Kayseri Fenerbahçeliler Derneği 'Kekeçoğlan' Stand Up Komedi gösterisinde buluştu.


Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriye, Kayseri Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, dernek üyeleri ve Fenerbahçe taraftarları katıldı. Dernek Başkanı Ahmet Ersin Yaşar, Kekeçoğlan lakaplı sanatçı Fatih Altın'a gecenin anısına plaket takdim etti.


Fatih Altın, stand up komedi gösterisi ile salonda bulunanlara keyifli anlar yaşattı.

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