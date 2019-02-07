İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'de coşkulu bir şekilde karşılandı.


Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi. Erkilet Havaalanı'nda taraftarlar tarafından karşılanan Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyete çiçek verildi. Taraftarlar, futbolculara tezahüratta bulunurken, kafile kalacağı otele geçti.


İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20:30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.