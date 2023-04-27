Feray Dalkılıç ameliyat oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbola kötü haber. Sarı kırmızılı takımın alt yapısından yetişen 2005 doğumlu genç oyuncu Feray Dalkılıç bu sezon A Takımda ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çekti. Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sol ön çapraz bağları kopan Feray Dalkılıç geçtiğimiz günlerde özel bir hastane başarılı bir operasyon geçirdi. 6-8 ay arası formasından uzak kalacak olan Feray'ın birkaç ay içerisinde fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başlaması bekleniyor. Feray Dalkılıç, 2023-2024 sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek. Başarılı basketbolcunun ligin ikinci yarısında yeniden formasına kavuşması bekleniyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol Alt Yapı Sorumlusu Emin Süel ve genç takımdan oyuncuları genç oyuncuyu hastanede ziyaret ederek, moral verdiler.