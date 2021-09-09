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Fernandes ve Gustavo'nun lisansı çıktı

Yukatel Kayserispor transferin son gününde Manuel Fernandes ve Gustavo Campanharo’nun lisanslarını çıkarttı.

Yukatel Kayserispor transferin son gününde Manuel Fernandes ve Gustavo Campanharo'nun lisanslarını çıkarttı.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kadrosunda yer alan iki oyuncunun lisansını çıkarttı. Dün akşam biten transferin son gününde Portekizli oyuncu Manuel Fernandes ve Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun lisansını çıkartan sarı kırmızılı kulüp, iki oyuncusunu da lig ve kupa maçlarında oynatabilecek.

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