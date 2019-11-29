Festivale görkemli açılış

Kayseri Film Festivali başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Kayseripark AVM'de gerçekleştirilen açılış töreninde jüri üyeleri ve sanatçılar da hazır bulundu.

“YALÇIN BAŞKANLA OTOBANA ÇIKACAĞIZ”

Çeşitli slayt ve video gösterilerinin ardından törende ilk konuşmayı yapan Festival Yönetmeni Kadir Turna, Kayseri Film Festivali'nin emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “Bu yıl 7.'sini düzenliyoruz. Artık asfalta çıktık. Bundan sonra da inşallah Mustafa Yalçın başkanla otobana çıkıp son sürat ilerleyeceğiz.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Festival Başkanı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kayseri'nin kültür sanat hayatına katkı sağlamaya kararlı olduklarını ifade ederek, “Bu kadar sinema üstadının karşısında sinemayı anlatmak çok doğru bir yaklaşım olmasa gerek. Ayrıca açılış filmini bekleyen misafirlerimizi de daha fazla bekletmek istemiyorum. O yüzden ben sözlerimi kısa kesip bu festivale katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimize iyi seyirler.” diye konuştu.

“KÜLTÜR SANAT VE TURİZM ŞEHRİ DE OLACAĞIZ”

Törende son konuşmayı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'de son dönemde kültür sanat ve turizm yönünden oldukça hareketli günler yaşandığına dikkat çekerek, “Sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri'yi aynı zamanda bir turizm şehri yapmaya kararlıyız. Bu çerçevede ardı ardına programlar gerçekleştiriyoruz. Yeşilhisar'da balon turunu başlattık, Erkilet tarafında 7,5 milyon yıllık fosiller çıkıyor, geçenlerde gastronomi turizmi çalıştayı gerçekleştirdik. Erciyes zaten uluslararası bir kış turizm merkezi haline gelmiş durumda. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi kalenin içini kültür ve sanat merkezi olarak düzenleyip hizmete açtık. Bugün de burada Talas Belediyemiz tarafından çok önemli bir sanatsal ve kültürel etkinliğe imza atıyoruz. Yalçın Başkanımızın gayretleriyle düzenlenen 7. Film festivalinin açılışını yapıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Kayseri'yi hep birlikte kültür sanat ve turizm yönünden de daha ileri noktalara taşımaya kararlıyız.” dedi.

Konuşmaların ardından Festival Başkanı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Talas Kaymakamı Zekeriya Güney tarafından açılış filmi Kapı'nın yapımcısı ve senaryo yazarı Filiz Üstün Durak ile filmin oyuncularından Nilay Erdönmez'e teşekkür plaketi takdim edildi.

‘KAPI' İLE AÇILDI

Tören programının tamamlanmasının ardından 7. Kayseri Film Festivali'nin açılış filmi ‘Kapı'nın gösterimine geçildi. Yönetmenliğini Nihat Durak'ın yaptığı filmin başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin paylaşıyor. Filmde ikiliye Timur Acar, Aybüke Pusat, Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban eşlik ediyor. Erdal Beşikçioğlu ve Menderes Samancılar gibi ustaların da konuk oyuncu olarak yer aldığı filmde yıllar önce Mardin'den Almanya'ya göç eden ancak 25 yıl önce kaybettikleri oğulları Mikhael ile ilgili olarak gelen haber üzerine Mardin'e dönen Süryani bir ailenin dramı anlatılıyor.

Filmi izleyen sinemaseverler de, festivale duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Çok güzel bir festival hazırlanmış. Güzel filmler var. Herkesi davet ederim. Emeği geçen herkese teşekkürler.” şeklinde görüşlerini belirtti.