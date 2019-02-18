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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi

Türkiye genelinde 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığı sınavına yönelik olarak yapılan operasyonda Kayseri’de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13’ü adliyeye sevk edildi.

Türkiye genelinde 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığı sınavına yönelik olarak yapılan operasyonda Kayseri'de gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.


Türkiye genelinde 76 ilde FETÖ'ye yönelik başlatılan ve 2010 Komiser Yardımcılığı sınavına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilerden 13'ü yaklaşık bir hafta süren sorgularının ardından doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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