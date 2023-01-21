FETÖ Propagandasından Aranan Şahıs Yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' (FETÖ/PDY) suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Kocasinan İlçesine bağlı Beydeğirmeni mevkiinde yapılan yol kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.