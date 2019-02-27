FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı olan 'bylock' programı kullandığı ve Bank Asya'da hesabı bulunduğundan işlem yapılan ve adli makamlarca yargılaması tamamlanan, yargılama sonucunda hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen ihraç öğretmen M.E.İ., TEM Şube ekiplerince üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.

M.E.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.