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FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı olan 'bylock' programı kullandığı ve Bank Asya'da hesabı bulunduğundan işlem yapılan ve adli makamlarca yargılaması tamamlanan, yargılama sonucunda hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen ihraç öğretmen M.E.İ., TEM Şube ekiplerince üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.


M.E.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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