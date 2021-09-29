İhlas Haber Ajansı

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FETÖ üyeliğinden aranan 3 şahıs saklandıkları yerlerde yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs saklandıkları yerlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs saklandıkları yerlerde yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P., saklandığı Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yine jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve K.Ç. isimli 2 şahıs da saklandığı Bünyan ilçesi Yakutiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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