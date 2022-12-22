FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne Üye Olma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan şüpheli, Kocasinan İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.