İhlas Haber Ajansı

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FETÖ'den aranan kadın yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahsın Melikgazi ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti.


Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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