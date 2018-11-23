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FETÖ'den gözaltına alınan 11 iş adamı adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ’nün Kayseri’de esnaf ve iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 11 iş adamı adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün Kayseri'de esnaf ve iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 11 iş adamı adliyeye sevk edildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü'nün Kayseri'deki esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Örgüt içerisinde yer alan bir kısım esnaf ve iş adamlarıyla birlikte terör örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs ve bağış yardımı adı altında finansman sağladıkları anlaşılan 11 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı.


Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan H.B., İ.G., Ş.M., A.G., C.E., M.H., Ş.G. ve İ.A. M.Y., M.K. ve S.D., Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlandıktan sonra doktor kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

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