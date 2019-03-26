İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 14 şahıs adliyede

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ/PDY) TSK askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 53 askeri personelin ardışık olarak arandıkları belirlendi. Aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi. Şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmalarda şüphelilerin 17'si hakkında da daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı belirlendi.


Haklarında işlem yapılmayan 22'si muvazzaf, 10'u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen, 4'ü emekli ve ihraç olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında 20 Mart'ta sabah saatlerinde Kayseri merkezli, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan İ.K., S.Y.G., O.S., L.Y., C.K., M.A.B., A.D., M.A.K., R.M., Y.A., A.P., H.K., M.K. ve D.K., 6 gün sonra sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.