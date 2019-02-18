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FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Kayseri merkezli Ankara ve Kütahya’da FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kayseri merkezli Ankara ve Kütahya'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının gizli haberleşme ağı olan bylock programını kullandıkları, örgütün Kayseri kadın yapılanması içerisinde görev aldıkları, FETÖ/PDY adına düzenlenen sohbet toplantısına katıldıkları ve düzenledikleri, Bank Asya Bankasında hesapları olduğu ve hesaplarında artış olduğu belirlenen aralarında polis, ev hanımı, öğretmen gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 10 şahsa yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kayseri merkezli, Kütahya ve Ankara illerini kapsayan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


Yapılan operasyonda S.G., R.G., M.Ü., S.B., D.P., S.G., F.H.Y. ve F.K. ile K.K. isimli 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Bir şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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