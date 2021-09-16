FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan karı-kocaya 6'şar yıl 3'er ay hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY'nin iletişim ağı bylock kullandığı tespit edilen, örgütün reklam ayağı Zaman Gazetesinin kapatılmasına karşı gerçekleştirilen protestolara katılan ve silahlı terör örgütü örgütüne üye olmakla yargılanan ihraç öğretmen ve bilgisayar programcısı karı-kocaya 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya R.S. ve eşi N.S. Balıkesir Adalet Sarayı'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanıkların avukatı da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanıkların ikisinin de bylock kullanıldığını tespit edildiğini ve sanıklardan R.S.'nin de Zaman gazetesinin kapatılmasına karşı çıkan örgüt üyeleri ile birlikte propagandaya karıştığını söyleyerek, sanıklar R.S. ve N.S.'nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Sanıklar R.S. ve N.S. bylock kullandıkları ile ilgili soruya ise, bylocka kendilerini başkasının eklediğini ve suçlamayı kabul etmediklerini söyleyerek, beraatlerini talep etti. Zaman gazetesinin lehine protestolara katılan R.S. ise kendini, “Bir arkadaşım ile yolda yürüyordum. Birden kendimizi bir kalabalığın içinde bulduk” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar “R.S. ve N.S.'ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 4'er ay hapis cezası verilmesine hükmetti.