FETÖ/PDY'ye yardımda bulunan 3 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans ayaklarından biri olan Bank Asya'ya para yatırarak örgüte destekte bulundukları tespit edilen işletmeci 2 kardeş ve memur olan 1 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar İ.K., C.A. ve D.A. ile avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tutuksuz sanıklar İ.K., C.A. ve D.A. hakkında ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan mahkumiyet kararı verilmesini istedi.

Sanıklar İ.K.,C.A. ve D.A., mahkeme heyetine suçsuz olduklarını söyleyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar İ.K., C.A. ve D.A'ya ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.