Fevzi Çakmakspor ilk galibiyetini aldı

Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Fevzi Çakmakspor, deplasmanda Pınarbaşı Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek, ligde galibiyet ile tanıştı.

Kayseri'nin köklü kulüplerinden biri olan Fevzi Çakmakspor, bu sezon 2. Amatör Küme A Grubu'nda mücadelesini sürdürüyor. Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ekip ilk iki haftada sahaya çıktığı maçları yenilgi ile kapattı. Bu hafta deplasmanda Pınarbaşı Gençlerbirliiği ile karşılaşan Fevzi Çakmakspor sahadan 8-2'lik galibiyet ile ayrılırken, hem haftanın en farklı galibiyetine imza attı hem de bu sezon ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

Fevzi Çakmakspor, geride kalan 3 haftada 9 gol atarken kendi kalesinde 15 gol gördü.