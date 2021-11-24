FIBA Avrupa Kupası D Grubu

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta NKA Universitas PEAC takımına 80-74 mağlup oldu.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol 5. hafta karşılaşmasında Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımına 6 sayı farkla kaybetti ve gruptaki dördüncü yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar 6 puanla 4. sırada yer aldı.
Salon: Lauber Dezsö
Hakemler: Holgado Mendoza, Martin Kucirek, Amalia Marchis
NKA Universitas PEAC: Virag Kiss (21), Chelsea Nelson (16), Reka Szucs, Ilina Selcova, Tyaunna Marshall (20), Nora Wntzel (16), İvana Brajkovic (5), Nikola Dudasova (2)
Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç (8), Brooque Williams (14), Egle Sventoraite (14), Gizem Tüzün (10), Helin Boybeyi (6), Destiny Slocum (16)
Periyotlar:
1.Periyot:20-23
Devre: 39-37
3.Periyot: 60-55