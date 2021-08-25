İhlas Haber Ajansı

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FIFA Asbaşkanı Kapadokya'da

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı ve FIFA Asbaşkanı Alejandro Domnguez eşi işe birlikte Kapadokya’ya geldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı ve FIFA Asbaşkanı Alejandro Domnguez eşi işe birlikte Kapadokya'ya geldi.


Dünya'nın en gözde turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da güne sıcak hava balon turu ile başlayan Domnguez Ailesi daha sonra profesyonel kokartlı rehber eşliğinde bölgenin güzelliklerini havadan sonra yerden de keşfedecek. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Yakup Dinler tarafından Nevşehir'in plakası da olan 50 numaralı Galatasaray forması hediye edilen Başkan Domnguez, Kapadokya'ya hayran kaldığını belirtti.

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