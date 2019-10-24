Gazze'de kurulu bulunan University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI ile Erciyes Teknopark arasında 2018 yılında imzalanan uluslararası iş birliği protokolü kapsamında Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark'ta eğitim almaya devam ediyor.

Eğitim programı kapsamında Erciyes Teknopark'ta Filistinli girişimcilere iş modeli geliştirme, iş fikri doğrulama, ürün/pazar uyumunu yakalama ve yatırımcı sunumu hazırlama başlıklarında eğitimler verildi. Düzenlenen eğitim programı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi;” Kayseri ve çevre illerdeki teknoloji tabanlı girişimciliğin hızlanmasına önemli katkı sağlayan Erciyes Teknopark; artık projeleri ile ülke genelinde ve uluslararası arenada da adından söz ettiriyor. 2018 yılının başında imzalanan uluslararası iş birliği protokolü kapsamında Gazze'deki University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI'deki girişimcileri Erciyes Teknopark olarak destekleme kararı aldık. Bu yıl ikincisi düzenlenen eğitim programı kapsamında 11 Filistinli girişimciye şirketlerini büyütebilmeleri için mentorluk desteği ve interaktif bir şekilde eğitimler verdik. Filistinli girişimcilerle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan sanayi kuruluşlarını da ziyaret ederek başarılı örnekleri yerinde göstermiş olduk.”